Александр Сенников

7.80
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Натюрморты со старыми вещами
Отзывы (1)
В. Н. Сёмин  ( # )
Творческое состояние нельзя ни купить, ни приблизить. Оно само придет к тебе, если ты будешь много работать. Работать и духовно, и физически. Общеизвестная истина: чем больше человек отдает, тем он мудрее, и тем больше он получает взамен.
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